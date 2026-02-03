Inició el juicio contra un hombre acusado de abusos sexuales a dos menores

Está imputado por hechos ocurridos en Tolhuin; el debate oral y a puertas cerradas, se realiza en Río Grande.

RÍO GRANDE. – Este martes por la mañana dio inicio en esta ciudad el juicio oral y no público para determinar la responsabilidad penal de un hombre de 46 años, acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas menores de edad —su hija biológica y su hermana— que se encontraban bajo su cuidado en la ciudad de Tolhuin.

Al comenzar la audiencia, el imputado, quien llega al debate en condición de detenido, negó los hechos ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal, integrado por los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Pedro Fernández.

Durante la jornada, el Tribunal dispuso la reproducción de los testimonios de las víctimas, registrados oportunamente mediante el sistema de Cámara Gesell, un mecanismo destinado a resguardar a niños, niñas y adolescentes durante el proceso judicial. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre los años 2010 y 2013, aunque fueron formalmente denunciados una década después.

En el transcurso del debate también declararon otros testigos propuestos por las partes. Finalizadas esas exposiciones, el Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30, momento en el que se retomarán las audiencias testimoniales.

En el proceso interviene el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Mariel Zárate, mientras que la Defensa Oficial está a cargo del abogado Marcelo Escola.