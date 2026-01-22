Iniciarán acciones administrativas y legales para defender la operatividad portuaria

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, ante la notificación recibida en plena madrugada de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos (ANPyN) que dispone la intervención del Puerto de Ushuaia, procederá a interponer todas las acciones administrativas y eventualmente legales para defender la autonomía provincial y la operatividad de la infraestructura portuaria.

El secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, detalló al respecto que “el acto administrativo notificado a las 00:03 horas será objeto de un reclamo administrativo inmediato. Además, la provincia analiza presentar una acción en el ámbito federal para defender sus competencias y el dominio sobre el Puerto”.

Fossatto subrayó que la notificación se produjo mientras aún corrían los plazos administrativos para el ejercicio del derecho de defensa de la provincia.

Como primera respuesta concreta, la Dirección Provincial de Puertos, con la asistencia del Escribano General de Gobierno, labró un acta de constatación en la que se requirió a las autoridades nacionales una definición expresa del alcance de la medida, sin obtener respuestas claras más allá de formulismos técnicos.

“Reafirmamos que el Puerto de Ushuaia debe continuar operando bajo la órbita provincial. No permitiremos que una notificación intempestiva, cargada de tecnicismos y desprovista de claridad, afecte su funcionamiento ni los intereses de Tierra del Fuego”, concluyó Fossatto.