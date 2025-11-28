Inicia un juicio a un hombre acusado de agredir y retener contra su voluntad a su expareja

El imputado, de 41 años, será juzgado por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande por lesiones y privación ilegítima de la libertad, en el marco de dos hechos ocurridos en febrero de 2024. Se espera la declaración de 21 testigos.

RÍO GRANDE. – Hoy a las 9:30 horas, comenzará el juicio oral y público contra un hombre de 41 años acusado de los delitos de lesiones en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de quien era su pareja al momento de los hechos.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal deberá determinar su responsabilidad penal en dos episodios de violencia de género ocurridos en febrero de 2024. Según la acusación, tras una discusión doméstica, el imputado habría agredido físicamente, amenazado y retenido contra su voluntad a la mujer.

El debate será presidido por los jueces Verónica Marchisio, Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante). La fiscal Mónica Macri representará al Ministerio Público Fiscal; la defensa particular estará a cargo del abogado Francisco Ibarra; y la querella será llevada adelante por Maximiliano Palladino.

Para esta instancia, están convocados 21 testigos que declararán a lo largo de las jornadas del juicio.