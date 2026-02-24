Inicia el programa de apoyo escolar “Filomena Recupera”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que este miércoles 25 de febrero dará inicio al programa municipal de apoyo escolar “Filomena Recupera” en el Salón de Usos Múltiples del Punto Digital del KyD.

Dicha iniciativa, que es parte del programa socioeducativo “Filomena Grasso”, está destinado a estudiantes de nivel primario y secundario, abarcando tanto a niños y niñas, como adolescentes, jóvenes y adultos y se dictará de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas.

Quiénes deseen participar podrán acercarse al centro ubicado en el Punto Digital del KyD o comunicarse al 2901-522730.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “como cada año, impulsamos esta instancia de Filomena Grasso buscando acompañar los trayectos académicos de nuestras y nuestros vecinos de todas las edades con clases de recuperación para afianzar conocimientos”.

“Desde la gestión del intendente Walter Vuoto, seguimos fortaleciendo la educación, impulsando nuevos espacios e instancias donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos adquieran nuevas herramientas para que todos y todas tengan la oportunidad de aprender y crecer” concluyó la funcionaria.

Para conocer más sobre “Filomena Recupera”, así como las diversas propuestas de acompañamiento educativo que la Municipalidad de Ushuaia impulsa, las y los interesados podrán visitar las redes de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.