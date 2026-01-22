Ingreso UNTDF 2026: ¡Todavía estás a tiempo de inscribirte!

Bajo la consigna “Tu futuro empieza aquí en la UNTDF”, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mantiene abierta durante diciembre y enero la preinscripción para el ciclo académico 2026.

La preinscripción a carreras de pregrado y grado se encuentra disponible en el sitio web oficial: https://www.untdf.edu.ar/ingresantes. Allí, las y los aspirantes deberán registrar sus datos y, posteriormente, entre el 2 y el 19 de febrero, presentar de manera presencial la documentación requerida: formulario de preinscripción impreso, DNI original y copia, título secundario original y copia, o constancia de título en trámite (original).

La documentación deberá entregarse en el período mencionado en la Oficina de Atención a Estudiantes, ubicada en Yrigoyen 879 (Edificio B) de Ushuaia y en Thorne 302 de Río Grande, en el horario de 10 a 17 horas, conforme a las indicaciones detalladas en la página web institucional.

La UNTDF es una universidad pública y gratuita que integra el Sistema Universitario Nacional. Ofrece más de veinticinco carreras de grado, pregrado y posgrado, fuertemente orientadas al desarrollo y a las necesidades específicas de la provincia y la región.

En este marco, la Universidad brinda a sus estudiantes una formación integral, con la posibilidad de incorporarse a grupos de investigación, proyectos de extensión y una amplia red de beneficios y oportunidades —becas, tutorías, deportes, prácticas preprofesionales— que favorecen la trayectoria académica y la proyección profesional.



Curso de Iniciación Universitaria (CIU)

Quienes ingresen deberán realizar el Curso de Iniciación Universitaria (CIU) durante los meses de febrero y marzo. Se trata de un trayecto obligatorio, no eliminatorio, que proporciona herramientas para la incorporación a la vida universitaria.

El CIU tiene como propósito acompañar a las y los estudiantes en su adaptación al ámbito académico. Incluye diversas actividades en las que se informará sobre el funcionamiento de la Universidad, los trámites vinculados al quehacer académico y los servicios que ofrece la UNTDF. Asimismo, se desarrollarán talleres de lectura y escritura orientados por disciplina, clases de Matemática y seminarios específicos según cada carrera.

El CIU constituye una instancia obligatoria, aunque no eliminatoria, y es condición para cursar las carreras de la UNTDF (Resolución 350/2014, Art. 4, inc. b). Para su acreditación se requerirá la participación en al menos cuatro espacios, conforme a los criterios establecidos para cada uno de ellos.

Carreras de Posgrado

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su área de Posgrado, ofrece un amplio abanico de ciclos de complementación curricular (CCC), diplomas superiores y especializaciones de posgrado que se dictarán en 2026 de forma presencial tanto en Ushuaia como en Río Grande.

Estos cursos constituyen una herramienta de formación específica, destinada a profesionales interesados en temáticas particularizadas y de alcance delimitado.

Inscripciones: del 2 al 27 de febrero para ciclos de complementación curricular, carreras y diplomas de posgrado.

Más información en: https://www.untdf.edu.ar/posgrado/ingresantes_2026