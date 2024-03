Informe del Pentágono sobre ovnis dice que la mayoría de los avistamientos se trata de “objetos ordinarios”

Un informe del Pentágono sobre objetos voladores no identificados señala que las investigaciones del Gobierno estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial no han encontrado pruebas de la existencia de tecnología extraterrestre. Llegaron a la conclusión de que la mayoría de los avistamientos eran objetos y fenómenos ordinarios mal identificados.

WASHINGTON (Reuters/NA).- El informe publicado el viernes es la continuación de un anuncio hecho por el Pentágono en 2022, según el cual su Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), creada en aquel entonces, no había encontrado ninguna prueba que sugiriera que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra o se hubieran estrellado aquí.

En virtud de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2023, se exigió a ARRO que emitiera un informe para el Congreso en el que se detallara el registro histórico de los gobiernos en relación con los “fenómenos anómalos no identificados” (FANI) desde 1945.

El secretario de prensa del Pentágono, el general de división Pat Ryder, dijo en una declaración que acompañaba a la publicación de la versión no clasificada que la semana pasada entregó al Congreso el primero de los dos volúmenes del informe.

“La AARO no encontró pruebas de que ninguna investigación del Gobierno de los Estados Unidos, investigación patrocinada por el mundo académico o panel de revisión oficial haya confirmado que algún avistamiento de un FANI representara tecnología extraterrestre”, decía el resumen ejecutivo del informe.

El informe señalaba que, desde 1945, el Gobierno había financiado investigaciones para determinar si los FANI representaban un riesgo para la seguridad de los vuelos, saltos tecnológicos de naciones competidoras o pruebas de “tecnología extraterrestre bajo control inteligente”.

También decía que había una narrativa persistente en la cultura popular de que el Gobierno, o una organización secreta dentro de él, había recuperado varias “naves espaciales de fuera del mundo y restos biológicos extraterrestres” y opera programas para “ingeniería inversa” de la tecnología recuperada.

El ejército estadounidense lleva décadas desmintiendo observaciones de ovnis y “platillos voladores” que se remontan a la década de 1940.

El Pentágono dijo hace dos años que sus esfuerzos de investigación habían dado lugar a cientos de nuevos informes, pero nada que indique vida extraterrestre inteligente.