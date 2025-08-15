Informan sobre el uso de la Boleta Única de Papel

Encabezados por la concejal de FORJA, Analía Escalante y por el apoderado de la Concertación FORJA, Matías García Zarlenga, se realizó una charla informativa en Ushuaia para afiliados, militantes y público en general, sobre cómo será el sistema de votación para las elecciones de octubre próximo mediante la utilización de la Boleta Única de Papel.

USHUAIA.- García Zarlenga recordó que “es la primera vez que se vota con la boleta única de papel en la provincia por lo que hemos decidido brindar charlas informativas destinadas a la militancia y a todas las personas que se quieran acercar al partido para saber cómo será la forma y el modo de votación”.

Si bien dijo que el proyecto de boleta para Tierra del Fuego se va a definir el miércoles venidero, “va a variar entre diez y veinte partidos o frentes electorales que se presenten” e indicó además que “también aprovechamos para explicar cómo va a ser la tarea del presidente de mesa y cómo va a ser el modo de votación”.

“La idea es que los asistentes empiecen a retrasmitir hacia el resto de las personas que aún desconocen el nuevo sistema de votación, cómo va a ser el mismo ya que ni siquiera va a estar el cuarto oscuro, sino que se van a colocar pequeños biombos de cartón con unas mesitas en los cuales van a estar las boletas”, indicó el apoderado de FORJA.

En ese sentido detalló que “el presidente de mesa entregará una lapicera donde el elector tendrá que marcar el casillero donde figuren los diputados y otra donde figuren los senadores nacionales. Es una sola marca en cada categoría”.

García Zarlenga anticipó que “mientras vayamos conversando con la gente en la calle, en caso de que vayamos notando dudas o consultas, evaluaremos la continuidad de este tipo de charlas, las cuales están destinadas no solo a afiliados si no a los vecinos y vecinas en general”.