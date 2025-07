Infieles a salvo. Oasis, en las antípodas de Coldplay en relación a la Kiss Cam: Si hay algún tortolito, tranquilo

La banda británica lo dejó en claro durante su show de este domingo en Mánchester. Los detalles.

En su show de este domingo en el Heaton Park de Mánchester, su ciudad de procedencia, Oasis dejó en claro que está en las antípodas de Coldplay en lo que respecta a mostrar las parejitas de público dándose besos.

Lo dejó en claro el mismo Liam Gallagher, cantante de la banda británica. “Si hay algún tortolito en casa, tranquilo, no tenemos ninguna de esas cámaras de mierda de Coldplay”, soltó El Bocón.

“No nos importa con quién te estés relacionando, jugueteando o tocando. No es asunto nuestro”, sumó casi como para sentar posición. "Don’t worry for those who are cheating we don’t have that Coldplay camera here"



"Don't worry for those who are cheating we don't have that Coldplay camera here"

Oasis at Heaton Park, 20/07/2025

Por supuesto, esto viene a cuento de un incidente viral que se produjo la semana pasada durante el show de Chris Martin y los suyos en el Camp Randall de Madison, Wisconsin. Puntualmente, pasó que la Kiss Cam (la cámara de besos) reveló que Andy Byron, director ejecutivo de la empresa de infraestructura de datos Astronomer, estaba acaramelado con la jefa de recursos humanos de la firma, Kristin Cabot, lo que dejó en claro que ambos engañaban a sus respectivos esposa y esposo.

Chris Martin inició el segmento de la cámara de besos con una advertencia. “Escuchen. Queremos saludar a algunos de ustedes. Lo haremos usando nuestras cámaras y mostrando a algunos de ustedes en una pantalla grande. Así que, por favor, si no se han maquillado, maquíllense ahora”, dijo antes de que la cámara sorprendiera a Byron y Cabot en situación comprometida.

El momento dio lugar a memes y bromas de diversa índole, al tiempo que generó una investigación en Astronomer que culminó en la renuncia de Byron. También provocó que las cámaras de besos se convirtieran en un tema candente en conciertos a gran escala en todo el mundo.

El cantautor estadounidense Morgan Wallen fue otro que se refirió a la cuestión durante su show del sábado en el State Farm de Arizona. “¿Alguien aquí con su pareja o lo que sea? Creo que están a salvo. Ya no apruebo las infidelidades”, dijo.