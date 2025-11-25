Infancias visitaron el Centro de Interpretación Ambiental

La actividad se realizó en el marco del cierre del curso de inglés para infancias de 6 a 12 años impulsado por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario durante el 2025. El Municipio reafirma su compromiso con una educación inclusiva, a través de la transmisión cultural y el aprendizaje significativo.

RIO GRANDE.- La Dirección de Educación Municipal celebró el cierre del curso de inglés para infancias con salidas al Centro de Interpretación Ambiental, donde pudieron seguir aprendiendo a través del juego, el idioma y la experiencia con la naturaleza.

Durante la actividad, los niños y niñas que formaron parte del curso pusieron en práctica los contenidos aprendidos a lo largo del año, identificando la fauna y flora que habita en el parque del CIA. El curso de inglés para infancias de 6 a 12 años estuvo a cargo de la profesora Romina Reyes y se desarrolló en el Padre Zink como en la Biblioteca “El Muelle”, 2 espacios de la ciudad que promueven el acceso a la educación y la participación comunitaria.

A través de estas oportunidades formativas, el Municipio de Río Grande continúa acompañando a las infancias, promoviendo que puedan explorar el mundo a través de los idiomas y el encuentro.