Actualidad

Infancias visitaron el Centro de Interpretación Ambiental

martes 25 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
La actividad se realizó en el marco del cierre del curso de inglés para infancias de 6 a 12 años impulsado por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario durante el 2025. El Municipio reafirma su compromiso con una educación inclusiva, a través de la transmisión cultural y el aprendizaje significativo.

RIO GRANDE.- La Dirección de Educación Municipal celebró el cierre del curso de inglés para infancias con salidas al Centro de Interpretación Ambiental, donde pudieron seguir aprendiendo a través del juego, el idioma y la experiencia con la naturaleza.

Durante la actividad, los niños y niñas que formaron parte del curso pusieron en práctica los contenidos aprendidos a lo largo del año, identificando la fauna y flora que habita en el parque del CIA.

El curso de inglés para infancias de 6 a 12 años estuvo a cargo de la profesora Romina Reyes y se desarrolló en el Padre Zink como en la Biblioteca “El Muelle”, 2 espacios de la ciudad que promueven el acceso a la educación y la participación comunitaria.

A través de estas oportunidades formativas, el Municipio de Río Grande continúa acompañando a las infancias, promoviendo que puedan explorar el mundo a través de los idiomas y el encuentro.

