Infancias, propuesta inclusiva y accesible para las familias

En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande invita a compartir una jornada pensada especialmente para las infancias con diversidad funcional y sus familias.

RIO GRANDE.- La actividad se realizará el sábado 30 de agosto, de 15 a 17 horas, en el Gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50), y busca brindar un espacio accesible, respetuoso y libre de sobrecarga sensorial, promoviendo el juego y la recreación desde una perspectiva accesible. Organizada de manera conjunta por las Secretarías de Género y Desarrollo Comunitario, Gestión Ciudadana, y la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, esta propuesta nace del diálogo constante con las familias que transitan la diversidad funcional, quienes manifestaron la importancia de contar con espacios seguros y adaptados a las necesidades de sus hijas e hijos.

Durante la jornada, se desarrollarán actividades lúdicas especialmente pensadas para garantizar el disfrute de todas las infancias. Además, quienes lo deseen pueden asistir con disfraces o accesorios divertidos para sumar alegría y color a este encuentro.

El Municipio de Río Grande reafirma su compromiso de acompañar a las familias durante todo el año, construyendo una ciudad más inclusiva, empática y respetuosa de todas las diversidades.