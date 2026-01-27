India y la UE cierran histórico acuerdo de libre comercio

La India y la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo comercial, descripto por las partes como histórico, que las unirá en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

BUENOS AIRES (NA).- Los parlamentos de la UE y de India aún deben aprobar el acuerdo, por lo que este demorará en ponerse en práctica, reportó el sitio DW.

“Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para 2.000 millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán”, escribió Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su cuenta de X.

Los dirigentes de la UE y el primer ministro indio, Narendra Modi, esperan que el acuerdo, que según Nueva Delhi se concluyó el lunes, ayude a protegerse de los retos que plantean las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China.

“La gente en todo el mundo está hablando de este acuerdo como la madre de todos los acuerdos”, dijo Modi el martes en la capital india, antes de reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Este acuerdo traerá muchas oportunidades para los 1.400 millones de habitantes de India y los muchos millones de personas de la UE”, afirmó el primer ministro indio, al añadir que el pacto “representa alrededor del 25 % del PIB mundial y un tercio del comercio mundial”.

Los líderes de la UE, que fueron invitados de honor en el desfile del Día de la República de India el lunes, se reunieron con Modi a última hora de la mañana de este martes para el acto oficial de la firma del acuerdo.

Ambas partes llevan casi veinte años negociando este acuerdo comercial, cuya conclusión se ha visto acelerada por la guerra arancelaria emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por la competencia china.

Las conversaciones se prolongaron hasta el último momento el lunes, centrándose en algunos puntos conflictivos, como el impacto del impuesto de la UE sobre el acero, según fuentes cercanas.

Detalles del pacto

El pacto prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE, una apertura que ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros anuales en aranceles y permitirá duplicar las exportaciones de bienes hacia el gigante asiático para el año 2032.

Von der Leyen añadió que este entendimiento “es solo el comienzo” y aseguró que la Unión Europea y la India reforzarán aún más su relación estratégica en los próximos años.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, celebró el cierre del acuerdo y lo definió como el mayor tratado de libre comercio alcanzado hasta la fecha, al subrayar que es el resultado de más de una década de trabajo y de un año de intensas negociaciones.

“Tras un año de compromiso incansable y más de una década de preparación, hemos logrado el mayor acuerdo de libre comercio de la historia. Bajamos aranceles y abrimos oportunidades, demostrando que el comercio de beneficio mutuo es posible y que una asociación genuina siempre merece el esfuerzo”, escribió en su cuenta de X.

Automóviles y vino de Alemania a cambio de textiles y productos farmacéuticos de India

La UE ha puesto sus ojos en India, el país más poblado del mundo, como un mercado importante para el futuro.

Nueva Delhi considera al bloque europeo como una fuente importante de tecnología e inversión muy necesarias para mejorar rápidamente su infraestructura y crear millones de nuevos empleos.

India, que debe convertirse en la cuarta economía del mundo este año, y la UE intercambiaron en 2024 mercancías por valor de 120.000 millones de euros (142.000 millones de dólares, un aumento de casi el 90 % en diez años) y servicios por 60.000 millones de euros (71.000 millones de dólares), según estadísticas europeas.

En virtud del acuerdo, se espera que India facilite el acceso al mercado de productos clave del Viejo Continente, como los automóviles y el vino, a cambio de permitir las exportaciones de textiles y productos farmacéuticos, entre otras cosas.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de India, Narendra Modi; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras anunciar un acuerdo de libre comercio entre la UE e India. / European Council