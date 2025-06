India: habló el sobreviviente del avión que se estrelló

Ramesh Viswashkumar, el único sobreviviente del vuelo de Air India, reveló este viernes su incredulidad después después de haberse salvado tras un accidente aéreo que costó la vida a todas las personas que se habían embarcado con el.

BUENOS AIRES (NA).- “No puedo creer cómo sobreviví. Durante un tiempo pensé que yo también iba a morir”, declaró en una entrevista al canal hindú DD News desde el hospital donde se recuperaba de las heridas.

El hombre de 40 años, oriundo de Inglaterra, era uno de los 242 pasajeros que viajaban en el Boeing 787-8 Dreamliner, que se estrelló pocos minutos después de despegar desde el aeropuerto de Ahmedabad.

“Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo e intenté desabrocharme el cinturón del asiento y escapar por donde pude. Fue ante mis ojos que la azafata y los demás murieron”, relató.

Viswashkumar contó que previo al trágico accidente, el avión “pareció detenerse en el aire” y se encendieron las luces verdes y blancas de la cabina.

Momentos después, sintió que “se estrelló a gran velocidad” contra el albergue de una universidad de medicina.

“El costado del avión en el que estaba aterrizó en el suelo y pude ver que había espacio afuera de la aeronave, así que cuando mi puerta se rompió intenté escapar por ella y lo hice”, aseguró.

Además, contó que “el lado opuesto del avión estaba bloqueado por la pared del edificio, por lo que nadie pudo salir de allí”.

Tras el trágico accidente, Viswashkumar fue filmado caminando por la calle con su remera manchada de sangre y algunos golpes.

Según los médicos, milagrosamente no sufrió lesiones de gravedad.

CRÉDITO IMAGEN FOTO DE PORTADA: REDES