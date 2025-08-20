Independiente levantó la Copa de Oro de Futsal en Posadas

El Rojo derrotó 3-2 a Boca en la finalísima con un marco de público más que interesante en el polideportivo Ernesto ‘Finito’ Gehrmann. El partido contó con hinchada de los dos bandos producto de las respectivas peñas en la provincia y la región, pero además de personas que tuvieron la oportunidad de ver a sus equipos por primera vez.

RIO GRANDE.- Bajo ese marco se disputó un partido trabado de principio a fin que contó con una igualdad 2-2 hasta los últimos tres minutos, hasta que apareció el gol decisivo de Nicolás Martínez para desatar el ‘infierno’.

Los otros tantos de Independiente fueron obras del fueguino Nicolás Tumkiewicz y Biagio Russo, mientras que para los Xeneizes anotó los dos goles el riograndense Nelson Barrientos.

El equipo conducido por Diego Pela se llevó la victoria gracias a los goles de Biagio Russo, Nicolás Tumkiewicz y Nicolás Martínez sobre el final, mientras el descuento de los dirigidos por Sebastián “Coco” Mareco, llegó en los pies de Nelson Barrientos en dos ocasiones. El fueguino Nico Tumkiewicz, campeón con el Rojo.

El partido por el título tuvo un marco imponente en el Gehrmann, con alrededor de 3 mil personas que le pusieron color y calor a la definición del certamen organizado por la Liga Posadeña de Futsal (LPF).

Además de la corona, el Rojo logró también la clasificación a la Supercopa 2026 de AFA, el certamen que abrirá la próxima temporada y que reunirá a todos los campeones del año. Con la victoria, Independiente alcanzó su primer festejo en el certamen.

En las semis del último sábado, Independiente había eliminado a Sabalero por un contundente 8-2. Previamente, el viernes en el Gehrmann, el Rojo logró avanzar luego de derrotar por penales (6-5) a Barracas Central luego de igualar 3-3. Y en los octavos de final, la primera instancia del campeonato, el equipo de Avellaneda había vencido a River Plate por penales por 4-2, luego de igualar en tiempo regular 1-1.