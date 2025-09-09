Incertidumbre en el Registro del Automotor Nº 1

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) realizó una protesta en la sede ubicada en calle O’Higgins 148, donde funciona el Registro del Automotor Nº 1, el cual cerró sus puertas de manera intempestiva y, además, fue objeto de una fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo.

RIO GRANDE.- Daniel Rivarola, secretario general del CEC, indicó que el personal está en el interior del Registro, pero sin realizar tareas, porque no cobraron los salarios de agosto y, además, recibieron telegramas de despido.

Rivarola explicó que la titular del registro atraviesa una situación de salud delicada, pero no designó a un apoderado que pudiera reemplazarla en sus funciones. “La hija, que figura como suplente administrativa, no tiene firma autorizada ni poder para operar cuentas bancarias, pagar sueldos o tomar decisiones laborales”, dijo el gremialista.

Desde el gremio aseguran que existía conocimiento previo de la situación sanitaria de la titular, y que los trabajadores habían solicitado una solución preventiva, anticipando este desenlace. Sin embargo, nada se hizo, y ahora la incertidumbre persiste en el lugar y no sólo afecta a los trabajadores, sino también a quienes deben realizar trámites vinculados a la propiedad de automotores y motovehículos.