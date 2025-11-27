Incendio intencional en una celda provocó evacuación y asistencia a internos

En Río Grande un recluso prendió fuego un colchón dentro del Pabellón B de la Unidad de Detención N°1 como forma de protesta. Varios internos debieron ser asistidos por inhalación de humo.

RÍO GRANDE.– Este mediodía se registró un principio de incendio en el interior de una celda de la Unidad de Detención N°1, ubicada en el barrio ex Campamento YPF. El episodio ocurrió en el Pabellón B, donde un interno incendió un colchón a modo de reclamo.

El humo generado se propagó rápidamente por el sector, por lo que varios internos debieron ser asistidos por personal penitenciario y de emergencias debido a la inhalación de humo.

Bomberos de la policía llegaron al lugar y lograron controlar el siniestro. Tras restablecerse el orden en el pabellón, se evalúan las medidas a adoptar respecto del interno involucrado.