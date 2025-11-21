Incendio en una vivienda de la Margen Sur fue rápidamente controlado

El siniestro ocurrió esta mañana en Río Grande, en una casa de la Margen Sur. No hubo heridos y el propietario fue asistido en el lugar. El origen del fuego fue accidental.
RÍO GRANDE.– Un incendio ocurrido alrededor de las 9:30 de este jueves afectó una vivienda ubicada en la calle Sale al 200, en la Margen Sur. La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.
Personal policial, Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía trabajaron de manera conjunta para sofocar las llamas. Una ambulancia del Hospital Regional acudió al lugar para asistir al propietario de la casa, quien fue atendido por prevención y no requirió traslado al nosocomio.
Finalizadas las tareas de extinción, se determinó que el incendio se originó de forma accidental, producto del contacto entre una pantalla a gas y una frazada.