Incendio en un taller mecánico no dejó heridos

El siniestro ocurrió en Río Grande en un local de calle San Lorenzo y fue controlado por Bomberos de la Policía y Voluntarios. El propietario indicó que el fuego se habría iniciado de manera accidental en el sector de la caldera.

RÍO GRANDE. – Hoy cerca de las 14:30 horas, personal de la Comisaría Tercera intervino en un incendio registrado en un taller mecánico ubicado en calle San Lorenzo Nº67 de esta ciudad.

Efectivos de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y trabajaron en la extinción del fuego. Según informó el propietario, el siniestro se habría originado de manera accidental en el sector de la caldera.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.