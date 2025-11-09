Incendio en un taller en desuso

El siniestro ocurrió esta madrugada en Río Grande. No hubo heridos y por el rápido accionar de los bomberos el fuego fue controlado y no se propagó a otras viviendas.

RÍO GRANDE. – Alrededor de las 4:30 horas de hoy, un incendio se produjo en un taller que estaba en desuso, ubicado en la calle Sarmiento al 2200 de esta ciudad. El siniestro pudo ser controlado por los bomberos, antes que el fuego afectara a viviendas lindantes.

No hubo heridos y los Bomberos de la Policía Provincial y Bomberos Voluntarios, acudieron rápidamente tras el alerta del incendio en un taller situado en la dirección mencionada.

Peritos están en las investigaciones para determinar las causas que provocaron el siniestro.