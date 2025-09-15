Incendio en un galpón

Ocurrió esta tarde en Río Grande. El siniestro se produjo accidentalmente por una falla eléctrica en un enchufe de una heladera.

RÍO GRANDE. – Alrededor de las 15:00 horas de este lunes, un incendio se produjo en un galpón ubicado sobre la calle 12 de octubre al 600 de esta ciudad.

Bomberos de la Policía y Voluntarios llegaron rápidamente al lugar y lograron extinción el incendio. Una ambulancia llegó al lugar en forma preventiva y asistió a un hombre de 64 años, quien fue trasladado al hospital para una mejor atención.

Un perito de bomberos indicó que el fuego se produjo de manera accidental por una falla eléctrica en el enchufe de una heladera.