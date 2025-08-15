Incendio en un auto estacionado

El siniestro ocurrió anoche en un sector de Río Grande. La situación pudo ser controlada por los bomberos. En otro caso, esta mañana un vehículo despistó y quedó sobre un descampado. (Foto. FM Aire Libre)

RÍO GRANDE. – Anoche un vehículo que se encontraba estacionado en un sector de la calle Fagnano al 1000 se incendió y el fuego arruinó gran parte de la unidad. Sucedió por un desperfecto eléctrico en el interior del rodado.

El vehículo dañado es un Renault 19; y el dueño del rodado fue quien alertó del siniestro que se producía, a los bomberos quienes al llegar al lugar lograron controlar rápidamente la situación. No hubo heridos.

En otro hecho de labor policial, esta mañana un automóvil Chevrolet Vectra, manejado por Mariano Gariboglio (35), despistó y quedó en un descampado ubicado en el camino de circunvalación que une el barrio Perón con el AGP. El conductor no tuvo lesiones.