Incendio en el supermercado La Victoria: condenaron a Roldán a 5 años de prisión

El Tribunal de Juicio en Ushuaia encontró culpable a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el supermercado La Victoria el 22 de enero. Permanecerá detenido para cumplir la pena impuesta.

USHUAIA. – Omar Daniel Roldán hoy fue condenado a 5 años de prisión luego que el Tribunal de Juicio lo encontrara responsable de provocar el incendio que destruyó por completo el supermercado La Victoria el pasado 22 de enero.

Concluido el debate oral y público, Roldán continuará detenido, ahora para cumplir la pena establecida por los jueces.

Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una condena de 6 años y 6 meses de prisión. En tanto, el defensor oficial, Carlos Fonrouge Kaufmann, pidió que se considere el estado de adicciones que atravesaba su defendido al momento del hecho.

El hecho

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del 22 de enero. Según quedó acreditado en el juicio, Roldán encendió varios cartones ubicados junto al portón del depósito del supermercado, generando un foco ígneo que se propagó rápidamente por todo el establecimiento.

Minutos después, cuando fue detenido, tenía en su poder un encendedor y un rollo de papel.