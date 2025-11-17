Incendio afectó una vivienda

Ocurrió pasado el mediodía de hoy en Río Grande. Varias personas fueron asistidas y dos de ellas trasladadas al hospital por intoxicación con humo. Las fuertes ráfagas de viento complicaron el trabajo de los bomberos.

RÍO GRANDE. – Un incendio registrado a las 12:30 destruyó casi por completo una vivienda del barrio Argentino, en la Margen Sur, y dos personas fueron trasladadas al hospital.

El siniestro se desató en una casa ubicada sobre la calle Infantería de Marina al 1000. Las primeras informaciones de vecinos indican que el fuego se habría iniciado en el sector del garaje y rápidamente se extendió al resto de la vivienda. Las intensas ráfagas de viento, que superaron los 80 km/h, complicaron de manera significativa el trabajo de Bomberos Voluntarios y de la Policía.

Al lugar acudieron dos ambulancias, que trasladaron al nosocomio al propietario de la casa y un vecino, que tenían signos de intoxicación por inhalación de humo.

Una vez concluidas las tareas de extinción, se determinó que el incendio fue de carácter accidental originado en proximidades de una salamandra.