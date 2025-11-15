Incendio destruyó una casilla deshabitada

Ocurrió esta madrugada en Río Grande. El peritaje de Bomberos confirmó que el incendio fue intencional.

RÍO GRANDE. – Un incendio registrado alrededor de la 1 de la madrugada de este sábado destruyó por completo una casilla ubicada sobre la calle Facundo Quiroga, en inmediaciones de Islas Malvinas al 2600. Al momento del siniestro no había personas en el interior.

Bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar las llamas, pero la vivienda —construida con materiales livianos— quedó totalmente consumida por el fuego.

La casilla no contaba con servicios de electricidad ni gas natural, y no se registraron personas lesionadas.

Según determinó el perito bomberil, el incendio fue de carácter intencional.