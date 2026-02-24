Incendio destruyó un auto

Un Volkswagen Gol se prendió fuego durante la madrugada en un sector de Ushuaia. Bomberos voluntarios controlaron el foco ígneo y se determinó que fue por un desperfecto mecánico.

USHUAIA.– Personal policial intervino esta madrugada en un sector de la avenida Perito Moreno, tras registrarse un siniestro que finalmente destruyó un vehículo marca Volkswagen Gol.

El rodado, propiedad de Maximiliano Sosa (26), comenzó a incendiarse por causas que luego fueron establecidas como un desperfecto mecánico.

Bomberos voluntarios acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas. No se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió totales daños materiales.