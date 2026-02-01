Incendio destruyó por completo una vivienda en la Margen Sur

El siniestro ocurrió esta mañana en una casa de material ligero ubicada en el sector de las chacras en Río Grande. No hubo personas lesionadas ni daños en viviendas vecinas.

RÍO GRANDE.– Hoy, alrededor de las 9:50 horas, se desató un incendio en una vivienda situada sobre la calle Los Jazmines al 50, en un sector de las chacras de la Margen Sur de esta ciudad.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para controlar y extinguir el fuego.

La edificación, construida con materiales livianos, fue consumida en su totalidad por las llamas. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.