Incendio de un vehículo en la Ruta 7: no se registraron personas lesionadas

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 5, en un sector de la Margen Sur de Río Grande. El conductor logró detener la marcha al advertir un desperfecto mecánico y el fuego fue controlado por los bomberos.

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 18:00 de este martes, personal de Bomberos de la Policía y Voluntarios intervino ante el incendio de un vehículo registrado sobre la Ruta Provincial Nº7, a la altura del kilómetro 5. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro afectó a un automóvil Chevrolet Corsa, que era conducido por Pablo Areco, de 39 años, quien resultó ileso. Según manifestó el propio conductor a la policía, mientras circulaba por dicha ruta el rodado comenzó a presentar desperfectos mecánicos, por lo que decidió detener la marcha.

Instantes después, el vehículo empezó a emitir humo desde el sector del capot, lo que derivó en el inicio del foco ígneo. Tras la llegada de las dotaciones de bomberos, el incendio fue rápidamente sofocado, evitando su propagación y mayores daños.