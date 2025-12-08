Incendio de dos viviendas en la zona de chacras

El sábado a la noche, cerca de las 23:00, se registro el incendio de dos viviendas ubicadas en la zona de las chacras en la Margen Sur, el cual fue como consecuencia de una deficiencia en la instalación eléctrica, lo que provocó un corto circuito.

RIO GRANDE.- El hecho sucedió en calle Los Sauces, comenzó en una de las viviendas, luego el fuego afectó a otra lindante y los daños fueron de grandes proporciones. Una de ellas resultó totalmente dañada; pertenece a la familia Cancino.

Se informó que el propietario refirió haber percibido olor a humo tras un corte de luz, observando luego que su quincho estaba en llamas, propagándose hacia la casa.

En el hecho intervino personal de bomberos controlando el fuego sin registrarse lesionados, y se determinó que el origen fue accidental, debido a un tendido eléctrico irregular.