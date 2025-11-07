Incendio arruinó una vivienda

Ocurrió esta mañana en Río Grande. Una persona fue trasladada al hospital.

RÍO GRANDE. – En el transcurso de esta mañana un siniestro afectó en forma considerable una vivienda ubicada sobre la calle Borges al 100 de esta ciudad. Una persona de 27 años fue asistida y luego lo trasladaron al hospital central porque había inhalado monóxido de carbono.

En el peritaje realizado por parte del perito de bomberos, se determinó que el incendio tendría una causal accidental; la investigación determinó que uno de los calefactores presentes en la vivienda habría entrado en contacto con material inflamable desencadenando el siniestro.