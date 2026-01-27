Incendio arrasó una vivienda en el barrio Akar: tres menores lograron escapar ilesos

El siniestro ocurrió en una casa de la calle Taun, en Ushuaia. Las pérdidas fueron totales y no se registraron personas heridas.

USHUAIA.– Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda ubicada sobre la calle Taun, en el barrio Akar de esta ciudad. Al momento del hecho, en el interior del inmueble se encontraban tres menores, quienes lograron salir a tiempo y no sufrieron lesiones.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y servicios de emergencia, que trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y evitar su propagación hacia las viviendas linderas.

Como consecuencia del siniestro, los daños materiales fueron totales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Peritos de Bomberos iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.