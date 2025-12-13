Incendio afectó una vivienda en la Margen Sur

El siniestro ocurrió hoy durante la madrugada en una casa ubicada sobre calle Los Pensamientos en Río Grande. No hubo personas lesionadas. (Foto archivo)

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 3:50 horas de hoy, se registró un incendio que afectó casi en su totalidad a una vivienda ubicada en la calle Los Pensamientos Nº165, en el sector de la Margen Sur de esta ciudad.

Al arribar al lugar, personal policial procedió al resguardo de los moradores, mientras que dotaciones de Bomberos Voluntarios, con apoyo de efectivos de la Policía Provincial, llevaron adelante las tareas de extinción del fuego, logrando controlar el siniestro tras varios minutos de trabajo.

De acuerdo a lo informado por el perito de bomberos, el incendio se habría originado a raíz del recalentamiento de una salamandra instalada en el inmueble.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales en la vivienda fueron de consideración.