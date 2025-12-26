Incendio accidental afectó un taller mecánico

El fuego se originó en el exterior, cerca de un vehículo, y se propagó hacia la planta baja de un inmueble en Río Grande. No hubo personas lesionadas.

RÍO GRANDE.– Hoy, alrededor de las 13:40, personal policial intervino en un incendio que afectó un taller mecánico ubicada en un sector de una vivienda sita en la calle Almafuerte Nº230 de esta ciudad.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios junto a efectivos de la Policía Provincial, quienes lograron extinguir el foco ígneo. El siniestro provocó daños en la planta baja del inmueble, donde funciona un taller mecánico, mientras que la planta alta no registró afectaciones estructurales, salvo daños en algunas ventanas.

De acuerdo con el informe del perito de Bomberos, el incendio se inició en el exterior de la vivienda, próximo a un vehículo Renault 9, propagándose posteriormente hacia el interior. La causa fue determinada como accidental, probablemente originada por colillas de cigarrillos incandescentes arrojadas sobre pastizales.

No se registraron personas lesionadas como consecuencia del hecho.