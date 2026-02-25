Incendiaron un vehículo abandonado y detuvieron a tres sospechosos

El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de 27 de Octubre y Soberanía Nacional de la Margen Sur de Río Grande. El peritaje confirmó que el fuego fue intencional y hay tres aprehendidos.

RÍO GRANDE.– Personal policial intervino esta mañana en la intersección de las calles 27 de Octubre y Soberanía Nacional, en el sector de la Margen Sur, a raíz de un incendio que afectó un vehículo que se encontraba abandonado en el lugar.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía Provincial junto a integrantes de Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir el foco ígneo y evitar su propagación.

En el marco de las actuaciones, personal de la Comisaría Cuarta procedió a la aprehensión de tres hombres que transitaban por las inmediaciones, cuyas características coincidían con las registradas por una cámara de seguridad de la zona.

Los sujetos fueron identificados como Maximiliano Sebastián Aylan (21), Fabricio Miguel Soto (23) y Carlos Ramón Chumbita (30).

El perito bomberil determinó que el incendio fue provocado de manera intencional. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.