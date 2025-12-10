Incendiaron un colchón en una cancha de césped sintético

El hecho ocurrió durante la madrugada en una plaza en Río Grande. Bomberos sofocaron el fuego sin que se registraran heridos. Peritajes confirmaron que el incendio fue intencional. (Foto ilustrativa)

RÍO GRANDE.– Cerca de las 4:00 de la madrugada, personal de la Comisaría Tercera fue alertado por un foco ígneo en una plaza ubicada en la intersección de las calles Anadón y Arturo Illia, sector de Chacra II de esta ciudad.

Al arribar, los efectivos constataron que el incendio afectaba un colchón que había sido colocado sobre una cancha de césped sintético. El fuego fue rápidamente controlado por integrantes de Bomberos Voluntarios y de la Policía, evitando mayores daños en el sector.

No se registraron personas lesionadas. El perito de bomberos determinó que se trató de un incendio intencional, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención del Juzgado de Instrucción de turno.