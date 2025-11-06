Incautaron motos en control de tránsito

La Municipalidad de Ushuaia, junto a la Policía de Tierra del Fuego, llevó adelante un operativo nocturno de control de motovehículos en pleno centro de la ciudad, sobre la calle San Martín.

Personal del área de Tránsito y efectivos de la fuerza provincial verificaron que los conductores contaran con la documentación personal y vehicular correspondiente, además del uso obligatorio de casco.

Como resultado del operativo, cuatro motovehículos fueron incautados y trasladados al corralón municipal, debido a que sus propietarios no poseían la documentación requerida para circular.