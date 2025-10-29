Inauguraron en el CCNA la muestra ‘Emociones Fueguinas’

El espacio fundado por la senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino inauguró ‘Emociones Fueguinas’, una muestra que reúne decenas de coloridos y bellos cuadros que realizaron niñas que concurren al taller artístico que coordina la profesora Daniela Petrucci. La exposición permanecerá abierta al público en general durante dos semanas, con entrada libre y gratuita.

Este martes, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ dejó inaugurada la muestra ‘Emociones Fueguinas’. Una propuesta del taller de arte ‘Pequeñ@s Pintor@s’ que coordina la profesora Daniela Petrucci.

La senadora Cristina López, fundadora del CCNA, encabezó el acto protocolar. Dio la bienvenida a la profesora Petrucci y a las pequeñas pintoras. “Estuve viendo las obras y la verdad que son totalmente increíbles”, expresó y aprovechó la ocasión para enviar los saludos del legislador Juan Carlos Pino, también fundador del CCNA.

Seguidamente, junto al referente de Río Grande, Mauricio Figueroa, entregó certificados de participación y remarcó: “No se olviden que este centro cultural es la casa de todas ustedes”.

A su turno, Petrucci tomó la palabra y agradeció tanto a López como a Pino por ceder el espacio para realizar la muestra y al equipo de trabajo. “Año a año venimos con el taller y armamos la expo y tenemos el mejor espacio, el mejor cuidado, tanto de los materiales al momento del armado y del desarmado. Este espacio es importante y es uno de los pocos lugares donde se pueden apreciar las obras de los talleres y de las chicas”, destacó.

Agradeció asimismo a las familias de las alumnas ya que sin ellos esta muestra no sería posible. El agradecimiento se extendió a su familia y amigas quienes la acompañan todos los años con la expo. También hizo lo propio con su profesora Marta Arruda junto a quien transitó su camino formativo en el arte. “Hace treinta años que aprendo con vos”, manifestó.

La muestra permanecerá abierta durante dos semanas. La comunidad podrá acercarse para apreciar las obras a San Martín 1051. La entrada es libre y gratuita.