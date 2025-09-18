Inauguraron el Nacional, toda la primera jornada en el IMA

A partir de las 10:00, en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora (entrada: $ 1.500), habrá 9 partidos correspondientes a la primera de las cuatro jornadas del Campeonato Nacional de Hockey Pista, en Mayores Damas y Caballeros, y en Sub 19 femenino, cuyo acto inaugural se desarrolló anoche, en el Polideportivo Alejandro Guata Navarro.

RIO GRANDE.- En cada división habrá dos representantes de Tierra del Fuego. En Mayores de ambas ramas serán 5 los equipos que irán por el título, y uno más en Sub 19 femenino. También se jugará en el Anexo del Microestadio Provincial (B° YPF), y el domingo 21 serán las finales. ACTO INAUGURAL. Los 16 seleccionados se reunieron anoche en el céntrico recinto riograndense. En los dos escenarios (IMA y Anexo) se jugarán 42 partidos entre hoy y el domingo 21.

PROGRAMACION JUEVES 18

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas Sub 19 Austral-T.Fuego

11:10 IMA Damas My. Bariloche-T.Fuego B

12:20 IMA Caballeros My. Bariloche-T.Fuego B

13:30 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

14:40 IMA Damas My. Sta.Cruz-Austral

15:50 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego B

18:10 IMA Damas My. T.Fuego-T.Fuego B

19:20 IMA Caballeros My. T.Fuego-T.Fuego B

PROGRAMACION VIERNES 19

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas My. T.Fuego-Austral

10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz Nte.

11:10 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-T.Fuego B

11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Sta.Cruz

12:20 Anexo Damas Sub 19 Sta.Cruz-Austral

13:30 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz

13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego

17:00 Anexo Damas Sub 19 Austral-Sta.Cruz Nte.

18:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego B

19:20 IMA Damas My. Sta.Cruz-T.Fuego B

20:30 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-T.Fuego B

PLANTELES FUEGUINOS

Damas Mayores: Tierra del Fuego “A”: Malena Aguilar, Candela Andrade, Chiara Bassotti, Natalia Bocchero, Victoria Caldelari, Kiara Federici, Isis Ferreyra, Avril García, Virginia Jerez, Carolina Nieto, Cecilia Pelolli y Abril Pereyra. Tierra del Fuego “B”: Martina Almonacid, Ornela Bacigalupi, Martina Bartolotta, Eugenia Beltrán, Camila Boggio, Guadalupe Coronel, Karyén Elizari, Angie Elizondo, Ana Clara Gómez, Doriana Nahuelquin, Cristal Ortigoza, Macarena Salgado, Carolina Santacruz y Martina Urquiza. Caballeros Mayores: Tierra del Fuego “A”: Federico Galván y Thiago Schulz (arqueros); Ebaristo Aráoz, Juan Bruzzo, Iñaki y Juan Eleicegui, Josh Elizari, Elián García, Juan Imbert, Jeremías Morales, Gastón Rodríguez y Juan Véliz. Tierra del Fuego “B”: Matías Gamarra y Bruno Mateos (arqueros); Gabriel Alfaro, Ignacio Calderón, Emanuel Fernández, Pedro Geller, Juan Gómez, Franco Herrera, Valentín Mancini, Fernando Muñoz, Daniel Preto, Srehnisky y Jeremías Vargas. Reserva: Jonathan Gramajo (arquero) y Enzo Capazzo. Damas Sub 19: Tierra del Fuego “A”: Morena Amaya, Lucía Berola, Lucía Daniluk, Catalina Díaz, Bianca Di Iorio, Paloma Maldonado, Yuliana Martínez, Tiziana Pastori, Paloma Perini, Agustina Rosales, Catalina Valeriano y Delfina Villafañe. Tierra del Fuego “B”: Solana Almonacid, Lucía Bustos,Yuliana Cantero,Olivia Leiva, Lola Ortiz, Victoria Patroni, Antonella Ríos, Maira Soto, Camila Vargas, Emma Vogel, Mía Wolfsteller y Priscila Yáñez. Reservas: Azul Cánova, María Paz Chinquini y Josefina Troychuk.

PROGRAMACION SABADO 20

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Austral

10:00 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego

11:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz Note.-T.Fuego B

11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Austral

12:20 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz Nte.

12:20 IMA Damas My. T.Fuego-Sta.Cruz

13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz

15:50 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

15:50 Anexo Damas Sub 19 Austral-T.Fuego B

17:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz

17:00 IMA Damas My. Austral-T.Fuego B

18:10 IMA Damas My. T.Fuego-Bariloche

19:20 IMA Caballeros My. Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B

20:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Bariloche

PROGRAMACION DOMINGO 21

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas My. 3° Puesto (3°-4°)

10:00 Anexo Damas Sub 19 5° Puesto (5°-6°)

11:20 IMA Caballeros My. 3° Puesto (3°-4°)

11:20 Anexo Damas Sub 19 3° Puesto (3°-4°)

12:40 IMA Damas Sub 19 Final (1°-2°)

14:00 IMA Caballeros My. Final (1°-2°)

15:20 IMA Damas My. Final (1°-2°)