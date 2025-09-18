Inauguraron el Nacional, toda la primera jornada en el IMA

A partir de las 10:00, en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora (entrada: $ 1.500), habrá 9 partidos correspondientes a la primera de las cuatro jornadas del Campeonato Nacional de Hockey Pista, en Mayores Damas y Caballeros, y en Sub 19 femenino, cuyo acto inaugural se desarrolló anoche, en el Polideportivo Alejandro Guata Navarro.
RIO GRANDE.- En cada división habrá dos representantes de Tierra del Fuego. En Mayores de ambas ramas serán 5 los equipos que irán por el título, y uno más en Sub 19 femenino. También se jugará en el Anexo del Microestadio Provincial (B° YPF), y el domingo 21 serán las finales.
PROGRAMACION JUEVES 18
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 IMA Damas Sub 19 Austral-T.Fuego
11:10 IMA Damas My. Bariloche-T.Fuego B
12:20 IMA Caballeros My. Bariloche-T.Fuego B
13:30 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.
14:40 IMA Damas My. Sta.Cruz-Austral
15:50 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.
17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego B
18:10 IMA Damas My. T.Fuego-T.Fuego B
19:20 IMA Caballeros My. T.Fuego-T.Fuego B
PROGRAMACION VIERNES 19
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 IMA Damas My. T.Fuego-Austral
10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz Nte.
11:10 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-T.Fuego B
11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Sta.Cruz
12:20 Anexo Damas Sub 19 Sta.Cruz-Austral
13:30 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz
13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz Nte.
17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego
17:00 Anexo Damas Sub 19 Austral-Sta.Cruz Nte.
18:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego B
19:20 IMA Damas My. Sta.Cruz-T.Fuego B
20:30 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-T.Fuego B
PLANTELES FUEGUINOS
Damas Mayores: Tierra del Fuego “A”: Malena Aguilar, Candela Andrade, Chiara Bassotti, Natalia Bocchero, Victoria Caldelari, Kiara Federici, Isis Ferreyra, Avril García, Virginia Jerez, Carolina Nieto, Cecilia Pelolli y Abril Pereyra. Tierra del Fuego “B”: Martina Almonacid, Ornela Bacigalupi, Martina Bartolotta, Eugenia Beltrán, Camila Boggio, Guadalupe Coronel, Karyén Elizari, Angie Elizondo, Ana Clara Gómez, Doriana Nahuelquin, Cristal Ortigoza, Macarena Salgado, Carolina Santacruz y Martina Urquiza. Caballeros Mayores: Tierra del Fuego “A”: Federico Galván y Thiago Schulz (arqueros); Ebaristo Aráoz, Juan Bruzzo, Iñaki y Juan Eleicegui, Josh Elizari, Elián García, Juan Imbert, Jeremías Morales, Gastón Rodríguez y Juan Véliz. Tierra del Fuego “B”: Matías Gamarra y Bruno Mateos (arqueros); Gabriel Alfaro, Ignacio Calderón, Emanuel Fernández, Pedro Geller, Juan Gómez, Franco Herrera, Valentín Mancini, Fernando Muñoz, Daniel Preto, Srehnisky y Jeremías Vargas. Reserva: Jonathan Gramajo (arquero) y Enzo Capazzo. Damas Sub 19: Tierra del Fuego “A”: Morena Amaya, Lucía Berola, Lucía Daniluk, Catalina Díaz, Bianca Di Iorio, Paloma Maldonado, Yuliana Martínez, Tiziana Pastori, Paloma Perini, Agustina Rosales, Catalina Valeriano y Delfina Villafañe. Tierra del Fuego “B”: Solana Almonacid, Lucía Bustos,Yuliana Cantero,Olivia Leiva, Lola Ortiz, Victoria Patroni, Antonella Ríos, Maira Soto, Camila Vargas, Emma Vogel, Mía Wolfsteller y Priscila Yáñez. Reservas: Azul Cánova, María Paz Chinquini y Josefina Troychuk.
PROGRAMACION SABADO 20
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Austral
10:00 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego
11:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz Note.-T.Fuego B
11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Austral
12:20 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz Nte.
12:20 IMA Damas My. T.Fuego-Sta.Cruz
13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz
15:50 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-Sta.Cruz Nte.
15:50 Anexo Damas Sub 19 Austral-T.Fuego B
17:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz
17:00 IMA Damas My. Austral-T.Fuego B
18:10 IMA Damas My. T.Fuego-Bariloche
19:20 IMA Caballeros My. Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B
20:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Bariloche
PROGRAMACION DOMINGO 21
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 IMA Damas My. 3° Puesto (3°-4°)
10:00 Anexo Damas Sub 19 5° Puesto (5°-6°)
11:20 IMA Caballeros My. 3° Puesto (3°-4°)
11:20 Anexo Damas Sub 19 3° Puesto (3°-4°)
12:40 IMA Damas Sub 19 Final (1°-2°)
14:00 IMA Caballeros My. Final (1°-2°)
15:20 IMA Damas My. Final (1°-2°)