Inauguraron el Centro Recreativo del Sindicato Austral de Luz y Fuerza en Tolhuin

Se realizó la inauguración del “Centro Recreativo Tolhuin” del Sindicato Austral de Luz y Fuerza, un nuevo espacio destinado al encuentro, la recreación y la contención de las familias trabajadoras del sector energético. El acto se llevó adelante en las instalaciones del Sindicato ubicadas en Justo José de Urquiza N° 2758, en la ciudad de Tolhuin, y contó con la participación del intendente Daniel Harrington, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Hugo Gómez, el secretario de Turismo y Producción, Lic. Ángelo Fagnani, Sergio Vergara, Secretario de Prensa y RRPP de FATLyF, Pablo Palleiro, Secretario de Política Energética y el Secretario General TDF, Alejandro Pirillo.

Durante su intervención, el intendente Daniel Harrington destacó la magnitud de la inversión realizada por el sindicato y el sentido político y social de la inauguración. “Quiero destacar esta inversión, este complejo que llegó para quedarse, que llegó para recibir a la familia del sindicato de Luz y Fuerza”, expresó, y remarcó que la apertura del espacio se da en un contexto adverso para los trabajadores organizados. En ese sentido, señaló que “en este contexto de tanta demonización del sindicalismo y de los trabajadores organizados, este es un acto de rebeldía”, al tiempo que vinculó la inauguración con la conquista de nuevos derechos para los trabajadores en el Corazón de la Isla.

Harrington felicitó tanto a la comisión directiva saliente como a la actual, y subrayó la importancia de generar espacios de relación y contención frente a un escenario que, según expresó, “desfavorece a los trabajadores”. “Estos son los primeros actos que hay que hacer ante este contexto, inaugurar espacios de relación y contención para todos los trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza”, afirmó, destacando el valor simbólico y concreto del nuevo centro recreativo como una expresión de lucha y organización colectiva.

En su discurso, el Intendente de Tolhuin también se puso a disposición para fortalecer los lazos institucionales entre el Municipio y el sindicato, señalando que representar al Municipio de Tolhuin es una función que lo enorgullece. “Tenemos los brazos abiertos para fortalecer los lazos institucionales y políticos, para que juntos podamos seguir creciendo, defendiendo a la familia de los trabajadores”, expresó, y remarcó la centralidad del sector energético para el desarrollo del país: “Sin energía, sin la fuerza de sus trabajadores, no hay crecimiento, no hay producción, no hay turismo”.

Finalmente, Harrington agradeció la invitación y la decisión del sindicato de invertir en Tolhuin, valorando especialmente el fortalecimiento de la organización sindical en la localidad. Manifestó su orgullo por que parte del crecimiento y la construcción del Sindicato Austral de Luz y Fuerza tenga base en la ciudad y convocó a continuar trabajando “con mucho compromiso y con mucha fuerza”, en un contexto que —según señaló— requiere dar “batallas colectivas en defensa de los derechos de las y los trabajadores”.

Además, se hizo hincapié en el trabajo en conjunto con la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Habilitaciones Comerciales e Inspección General y Defensa Civil en la elaboración de un protocolo para el uso de parrillas, adecuado al hábitat natural y al entorno donde se emplaza el camping, con el objetivo de promover un uso responsable del espacio, la prevención de riesgos y el cuidado del ambiente.

Desde el Municipio celebraron esta inauguración, reafirmando el compromiso con todas aquellas iniciativas que promueven el bienestar, la organización y la contención de las y los trabajadores de nuestra comunidad.