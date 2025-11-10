Inauguran la 30° Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Belém, Brasil

La 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) comenzó la mañana de este lunes en Belém, estado de Pará, Brasil, con el objetivo de volver a colocar la lucha contra el cambio climático en el centro de las prioridades internacionales y se extenderá hasta el 21 de noviembre próximo y participarán de la misma decenas de miles de personas.

BUENOS AIRES (NA).- La conferencia ya había tenido lugar en Sudamérica, pero es la primera vez que llega a Brasil, también la primera en la que las delegaciones se reúnen en la selva amazónica y los organizadores de ese pasí la bautizaron como la “la COP de la selva”, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró este año que se trata de “la COP de la verdad”.

COP significa “Conferencia de las Partes” y esas partes son los gobiernos firmantes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y se trata de la trigésima de estas reuniones, de ahí la COP30.

Este año se generó polémica alrededor de la misma porque la sede se eligió expresamente para que los líderes mundiales “enfrenten la crisis climática de frente”, según el presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, ya que, la ciudad de Belém se encuentra a las puertas de la selva amazónica, una región amenazada por el cambio climático y la deforestación.

En tanto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, tras uno de los años más cálidos registrados, innumerables fenómenos meteorológicos extremos y un deshielo sin precedentes, la presión aumentó, mientras que la ONU sostiene que las emisiones de gases de efecto invernadero harán que las temperaturas globales superen 1,5ºC, muy probablemente en la próxima década.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: l presidente brasileño, Luis Inácio Lula de Silva, inaugura la Cumbre de Líderes que antecede a la COP30 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Belém, Brasil. Foto: Xinhua/Lucio Tavora/NA