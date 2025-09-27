Inauguran biblioteca para defender la soberanía desde el conocimiento

En el Instituto Malvinas de la UNLP se dio paso a la inauguración de una biblioteca popular con el nombre del platense, Marcelo Luis Vernet.

En el Instituto Malvinas de la UNLP se dio paso a la inauguración de una biblioteca popular con el nombre del platense, Marcelo Luis Vernet, un recordado escritor y educador, descendiente del primer Gobernador argentino de las Islas Del Atlántico Sur.

Los relatos de María Sáez, en el que da a conocer detalles sobre el primer poblamiento argentino en las islas, forman parte del libro “Malvinas, mi casa”, presentado ayer por sus descendientes junto a la apertura de la biblioteca. La misma está ubicada en el Instituto Malvinas de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim), en Diagonal 80 N° 350.

En el acto inaugural dos de sus hijos, Clara y José Luis, relataron que cuando el escritor tuvo por primera vez en sus manos el diario de María Sáez "se le abrió el mundo de Malvinas con una pasión desmedida". Ese sentimiento lo fue volcando en su vida, a través de diferentes acciones en el ámbito de la política y lo social. Dio como resultado también la creación del libro, que fue finalizado y publicado por sus hijos junto al sociólogo Uriel Erlich.

La edición, publicada por EME Editorial, incluye dos tomos. En el primero se presentan las primeras crónicas sobre las islas Malvinas hasta la víspera del viaje de María junto a su esposo, Luis Vernet, primer comandante político y militar de las Islas Malvinas. A través de sus palabras se retratan las características del lugar y la cotidianidad de los habitantes en la colonia. En el segundo tomo, con apostillas, se amplía y fundamenta temáticas abordadas por la mujer en su diario. Cuenta además con una sobrecubierta con mapa y cuatro postales con ilustraciones del artista platense Rafael Landea.

La presentación del libro estuvo encabezada por el vicepresidente institucional de la UNLP y director del Instituto Malvinas, Marcos Actis; el subdirector de la institución y secretario de Políticas Soberanas del Cecim La Plata, Mario Volpe; y el presidente del Cecim La Plata y docente de la Cátedra Libre “Malvinas, Comunicación y Nación” de la Facultad de Periodismo, Rodolfo Carrizo.

Marcos Actis recordó la recuperación del predio del Instituto Malvinas, donde antes funcionó el Comando de la X Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército Argentino y que, actualmente, es una referencia para el barrio. “En este espacio se desarrollan tareas comunitarias. Aquí vienen adultos mayores a aprender computación, chicos de colegios a aprender oficios y también alumnos de la Facultad de Ingeniería a cursar materias. Durante la dictadura fue un centro de operaciones. Hoy es un centro que está abierto y a disposición de la sociedad”, resaltó.

El director del Instituto detalló que la biblioteca popular incluye material bibliográfico de varios temas, con especialización en Malvinas. Junto a Mario Volpe destacó la trayectoria de Marcelo Luis Vernet, motivo por el cual se decidió denominarla con su nombre y recordar también a sus antepasados.

En esa línea, el presidente del Cecim, Rodolfo Carrizo, consideró que la biblioteca pone en valor el poder del conocimiento, para el desarrollo de un país independiente. “Esta biblioteca está llena de conocimientos y este libro incorpora más conocimientos por la calidad de sus argumentos, que son trascendentales para poder comprender qué se discute hoy con la cuestión Malvinas”, reflexionó.

Del homenaje participaron familiares y amigos de Marcelo Luis Vernet. También estuvieron la diputada de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout y el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga.

Además manifestaron su acompañamiento, a través de videos, el senador nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, y ex canciller, Jorge Taiana; el sociólogo Uriel Erlich; y el concejal de La Plata, Juan Ariel Archanco, quien destacó que el Concejo Deliberante declaró de Interés Cultural a la biblioteca popular y al libro “Malvinas, mi casa”.

Marcelo Luis Vernet nació en La Plata el 18 de agosto de 1955 y falleció el 28 de agosto de 2017. Fue poeta, escritor y educador. En varias oportunidades representó al país ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas «Cuestión Malvinas».

