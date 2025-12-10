El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS invita a emprendedores, productores locales y a la comunidad en general a participar de la inauguración del nuevo espacio “Paseo del Muelle”, un punto de encuentro destinado al fortalecimiento de la economía local, el desarrollo productivo y el fomento cultural.

La inauguración se realizará este viernes 12 de diciembre a las 11hs en la calle Beauvoir 531 de la ciudad de Rio Grande, donde se realizará un recorrido institucional por el nuevo espacio para conocer a los emprendedores y el atractivo paseo de compras que ofrecerá ventas de productos regionales únicos de la cultura fueguina.

“Este nuevo espacio tiene como objetivo visibilizar experiencias productivas locales, promover el intercambio cultural y generar oportunidades de comercialización, fortaleciendo el vínculo entre emprendedores, productores y la comunidad” expresó Federico Giménez, Secretario de Representación Política.

En este sentido, el funcionario indicó que ”durante la jornada se realizará un recorrido guiado, la presentación de los objetivos del espacio, el corte de cinta y la habilitación formal del paseo, dando inicio a un circuito de muestra y venta organizado por rubros”.

El recorrido contará con stands numerados y señalizados, estaciones de información y espacios de descanso, garantizando una circulación fluida, accesible y cercana al público.

Los emprendimientos estarán agrupados en los siguientes rubros:

Gastronomía y alimentos locales.

Artesanías y oficios (textil, cerámica, madera, cuero, entre otros).

Productos de valor agregado, como cosmética natural, aromaterapia y productos sustentables.

Emprendimientos innovadores: tecnología local, servicios creativos y soluciones digitales.

Además, se habilitarán espacios de diálogo entre productores, emprendedores, comercios y áreas técnicas.