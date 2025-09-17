Deportes

Inauguración del Nacional en el Navarro

miércoles 17 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Esta tarde, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, se realizará la acreditación de los equipos que partir de mañana animarán el Campeonato Nacional de Hockey Pista, en Mayores Damas y Caballeros, y en Sub 19 femenino.

RIO GRANDE.- Y a las 21:00, en el Polideportivo Municipal Alejandro Guata Navarro (ex Centro Deportivo Municipal Reverendo Padre José Forgacs), se realizará el acto inaugural, con 6 conjuntos fueguinos (2 en cada división), 3 de Lagos del Sur (Bariloche), Austral (Comodoro Rivadavia) y Santa Cruz, más las mujeres Sub 19 de Santa Cruz Norte. Mañana (10:00 a 20:30) habrá 9 partidos en el Polideportivo del IMA, donde también se jugarán las finales, el domingo 21.

