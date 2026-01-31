Inauguración de la sede del Centro de Jubilados Tol-Wen

Con la presencia del Gobernador Gustavo Melella, se llevó a cabo esta tarde el acto inaugural de la flamante sede del Centro de Jubilados Tol-Wen, ubicada en la calle Justo José de Urquiza 122 de la ciudad de Tolhuin.

El evento contó además con la participación de la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el intendente Daniel Harrington; la legisladora Gisela Dos Santos; demás autoridades provinciales y municipales, junto a vecinos y socios del centro.

En el emotivo acto, el Gobernador Gustavo Melella destacó el profundo significado de la concreción de esta obra para la comunidad. “Hoy no solo se inaugura un edificio, sino que se abren las puertas a un espacio de contención, encuentro y dignidad para quienes han dedicado su vida a construir nuestra provincia. Auguramos que este sea un lugar de mucha actividad, alegría y crecimiento para todos sus socios”, expresó el Mandatario provincial.

El Mandatario provincial, acompañado por la ministra Castillo y el secretario, Federico Velázquez, hizo entrega de un presente institucional.

La presidenta del Centro, Olga Costilla, dirigió un sentido mensaje de bienvenida: “es un enorme honor y una profunda emoción darles la bienvenida en este día tan significativo. Hoy abrimos las puertas de un espacio que representa años de esfuerzo, trabajo colectivo y amor por la comunidad”. Remarcó que el centro nació para ser “un lugar de encuentro, de participación activa y de dignidad”, y que la nueva sede materializa ese sueño.

Por su parte, la legisladora Gisela Dos Santos manifestó que “hoy nos reúne una alegría enorme, esperada por mucho tiempo y que finalmente hoy se pudo hacer realidad”. Destacó el trabajo conjunto para superar obstáculos y celebró la concreción “del primer Centro de jubilados de Tol-Wen, que esperó 16 años para poder tener su espacio propio”. Afirmó el compromiso de seguir acompañando a la institución, señalando que “reivindicarlos a ustedes es una forma de honrar nosotros a nuestros padres, a nuestros abuelos”.

En tanto, Hilda, socia mayor del Centro, compartió su emoción: “30 de enero de 2026, no lo olvidemos. Con una gran satisfacción y con ayuda de muchas personas, inauguramos nuestra sede”. Además expresó su agradecimiento a todos los que hicieron posibles el proyecto y culminó con un “gracias a todos. Me siento muy bien”.

La nueva sede, largamente anhelada, cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de actividades recreativas, formativas y de esparcimiento para los adultos mayores de Tolhuin. Su concreción representa un hito para la comunidad, respondiendo a una demanda histórica de un espacio propio y digno para este sector fundamental de la sociedad.