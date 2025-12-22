Inauguración de la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia

“Este espacio representa un reconocimiento a la historia, la identidad y el aporte cotidiano de la comunidad boliviana en Ushuaia”, dijo Luis Quiroga, presidente de la Asociación Civil Bolivia Unida.

USHUAIA.- La Municipalidad, junto a la Asociación Civil Bolivia Unida y la Asociación Civil de Residentes Bolivianos “Simón Bolívar”, inauguró con la participación de vecinos y vecinas la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia.

El acto tuvo lugar el sábado en la intersección de las calles Constitución Fueguina y Fuegia Basket. Allí, el presidente de la Asociación Civil de Residentes Bolivianos “Simón Bolívar”, Dalmiro Ricaldez, destacó los trabajos de puesta en valor realizados y señaló que “fueron posibles gracias a la decisión política del Municipio, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia del pueblo boliviano”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Bolivia Unida, Luis Quiroga, expresó que “este espacio representa un reconocimiento a la historia, la identidad y el aporte cotidiano de la comunidad boliviana en Ushuaia”. La comunidad boliviana celebró la habilitación de este espacio público.

El embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro Tapia, hizo llegar su saludo en el que manifestó su agradecimiento por el gesto de hermandad, remarcando la emoción que genera que el nombre de Bolivia esté presente en una plaza de Ushuaia, capital cívica donde se viven cotidianamente las reivindicaciones vinculadas a Malvinas y al reclamo histórico del mar para Bolivia. Asimismo, valoró especialmente el acompañamiento del intendente Vuoto y el reconocimiento brindado a la colectividad boliviana.

Durante las exposiciones se señaló que la iniciativa se enmarca en el compromiso asumido por el intendente Walter Vuoto con las asociaciones de la colectividad boliviana, y que contó con la intervención de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, encargada de llevar adelante las tareas de acondicionamiento y puesta en valor del nuevo espacio público. Mural elaborado por el equipo del Programa de Muralismo de la Municipalidad.

Finalmente, se realizó el descubrimiento de las placas conmemorativas. El nuevo espacio cuenta con un mural elaborado por el equipo del Programa de Muralismo de la Secretaría de Cultura y Educación, y se destacó que la plaza cuenta con juegos recreativos, una explanada de adoquines y una garita para el transporte público de pasajeros.