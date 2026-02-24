Inaugura la muestra colectiva “Travesías”

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS a través de la Dirección Casa de las Artes presenta la muestra colectiva “Travesías”. Esta exhibición reúne retratos de artistas mujeres, intervenidos con técnicas mixtas por artistas de la Patagonia.

USHUAIA.- La inauguración será este viernes 27 de febrero, 18 horas, en H. Yrigoyen 879 – Ala A – Ushuaia La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 22 hs y sábados de 9 a 13hs, hasta el 17 de abril de 2026.

A lo largo de la historia, gran parte de las artistas latinoamericanas quedaron relegadas a los márgenes: ausentes en museos, apenas mencionadas en libros, silenciadas en relatos que eligieron otros nombres y otros cuerpos para narrar el arte. Muchas de sus obras se dispersaron o fueron escondidas y quedaron sumidas en un olvido que aún duele”, relata Marcelo Nitor, curador de la muestra.

Una travesía es un viaje que implica riesgo y transformación. El término describe con precisión, el camino que debieron trazar tantas mujeres artistas para sostener su práctica en un territorio que pocas veces las reconoció. Su labor, persistente y vital, tejió la cultura de forma invisible.

Con esa premisa, las personas convocadas para esta muestra intervinieron fotografías de artistas en sus talleres, reactivando sus gestos, sus materialidades y sus búsquedas. Cada imagen se vuelve un acto de restitución y de homenaje.

“Travesías” es una invitación a realizar un tránsito entre huellas recuperadas, miradas renovadas y figuras que vuelven a ocupar el lugar que siempre les perteneció.

Exponen: Ale Gutiérrez, Belén Torres Carrizo, Cynthia Aguilar, Daiana Gunn, Damián Cardozo, Diana Patt, Florencia Cequeira, Giuliana Robusto, Guadalupe Auzoberría, Guadalupe Bastanion, Ivana Valle, Jorgelina Ibáñez, Lucía Cebrián, Lucía Fernández, Luisa Godoy, Marcelo Nitor, Mariana Oyarzún, Mariana Turk, Melina Monzón, Natalia Giuliano, Natalia Puglisi, Patricia Viel, Sol Lalanne y Yasmín Aguilar.

“Travesías” forma parte de las propuestas recibidas a través de Convoca Casa 2025, en el marco del Programa de exhibiciones en espacios de la UNTDF.