Imputan por tentativa de homicidio al joven que atacó a un hombre y su hijo en el barrio Los Cisnes

El acusado Aaron Fernando Moreira (22), imputado por el Fiscal Ariel Pinno, por el delito de tentativa de homicidio en concurso real con lesiones leves, tras el violento ataque a dos personas ocurrido en la madrugada del lunes en el barrio Los Cisnes, fue trasladado al juzgado que investiga el hecho. (Foto archivo)

RÍO GRANDE. – Aaron Fernando Moreira está señalado por haber agredido con un arma blanca a un hombre de 40 años y a su hijo de 14, quienes fueron asistidos tras el hecho. Hoy fue trasladado a tribunales para declarar ante la Dra. Cecilia Cataldo, jueza de Instrucción Nº3 en Río Grande, y se abstuvo a brindar su testimonio. El adulto herido permanece en estado delicado, según los informes médicos.

Tras negarse a declarar la jueza levantó la incomunicación y autorizó el traslado de Moreira a la Unidad de Detención, tal como lo solicitó la defensa.

El Fiscal Pinno detalló ante la jueza las circunstancias del hecho y presentó el informe del médico forense, el cual describió las lesiones sufridas por la víctima, aportando así elementos clave para el avance de la investigación.

Mientras se monitorea la evolución del hombre herido, lo que podría derivar en una recalificación del delito, se prevé que en los próximos días declaren el menor agredido, su madre, un testigo presencial, el conductor del vehículo de alquiler y personal policial que intervino en el lugar. Además, se aguardan los informes toxicológicos.

A partir de hoy, la Dra. Cataldo cuenta con un plazo de 10 días para resolver la situación procesal del imputado.