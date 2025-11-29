Impulsan un amparo colectivo para recuperar el histórico terreno lindero al Museo

RIO GRANDE.- Este amparo busca revertir la cesión del terreno lindero al Museo Municipal Virginia Choquintel, donde históricamente funcionó el galpón de la Asociación Rural desde 1949, un sitio de incalculable valor histórico y patrimonial para la ciudad.



«Esta es una lucha por la memoria colectiva. No podemos permitir que un espacio que cuenta la historia fundacional de Río Grande se pierda o sea destinado a fines que no contemplan su valor patrimonial», expresó Tony Márquez.



En este sentido, sostuvo que «el amparo colectivo es la herramienta para que la voz del vecino también sea escuchada en la Justicia», agregó.

Tony Marquez impulsa el rescate del histórico terreno lindante la Museo Virginia Choquintel.

¿Dónde firmar?



Márquez invitó a toda la ciudadanía de Río Grande a sumarse a esta acción legal en defensa del patrimonio histórico.



«Su firma es fundamental para demostrar el interés y la voluntad popular de que este espacio sea incorporado al Museo y preservado para las futuras generaciones».



Las planillas de adhesión están disponibles en los siguientes puntos estratégicos de la ciudad:

– Hospital Regional Río Grande.

– Confitería «El Roca».

– Radio FM Origen.

– Sevillano Materiales y Servicios.

– Kiosco Al Toke.

– FM After



El objetivo es claro: Asegurar que el terreno sea destinado para la ampliación y preservación del acervo histórico y cultural que custodia el Museo Virginia Choquintel, de la ciudad de Río Grande.