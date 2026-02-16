Impresionante alfajor para festejar el aniversario de Mar del Plata



En el marco de los festejos por el 152° aniversario de Mar del Plata, una multitud se congregó en la explanada del Museo MAR para ser testigo y degustar una verdadera joya de la gastronomía local: un alfajor gigante que superó todas las marcas de ediciones anteriores.

MAR DEL PLATA (NA).- La iniciativa fue impulsada por tercer año consecutivo por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH). Su secretario general, José García, celebró la masiva concurrencia y adelantó que ya iniciaron el proceso formal: «Estamos haciendo gestiones para ver si podemos figurar en el Libro Guinness de los Récords. Cumplimos todos los requisitos y vamos a terminar lográndolo».

¿Cuánto pesó el alfajor gigante?

Este año, la colosal creación de chocolate y dulce de leche alcanzó un peso récord de 720 kilos. Esta impactante cifra en la balanza destronó ampliamente la marca lograda el año pasado, cuando el postre había pesado 640 kilos.

¿Cuánto mide la histórica pieza?

La estructura circular del emblemático dulce marplatense alcanzó los 4 metros de diámetro. Para lograr esta dimensión perfecta sin que se desmoronara, la base se diseñó a partir de una rueda central que luego fue rodeada meticulosamente por triángulos de masa, medidos y pesados para garantizar la textura y el sabor ideal en cada porción.

¿Cuánto tardaron en elaborarlo?

La logística y preparación del postre demandó entre dos semanas y media (15 a 20 días) de intenso trabajo. Lito Sánchez, el maestro pastelero a cargo de la obra, detalló que el equipo estuvo conformado por ocho profesionales (cinco maestros locales y tres ayudantes invitados de Salta y Córdoba) que afrontaron extenuantes jornadas de hasta 12 horas diarias.

El proceso de elaboración fue quirúrgico y se dividió en etapas:

Primera semana: Se dedicó exclusivamente a la preparación y horneado de los enormes bizcochos en placas.

Segunda semana: Se procedió a rellenar las capas con cientos de kilos de dulce de leche y a ensamblar las piezas para que la masa adquiriera la humedad justa.

Últimos tres días: El alfajor fue bañado completamente en chocolate, recibiendo su capa y toque final a la vista del público en el propio Museo MAR, instantes antes del tradicional corte y reparto.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Mar del Plata celebró su 152° aniversario con una postal que combina identidad, turismo y gastronomía: un alfajor gigante de chocolate y dulce de leche que pesó 720 kilos.