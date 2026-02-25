Importante despliegue de trabajos del Municipio de Río Grande en la ciudad

Con una gestión ordenada y eficiente al servicio de la comunidad el Municipio reafirma su compromiso de sostener la obra pública como eje para el desarrollo y crecimiento de la ciudad.

RIO GRANDE.- El Municipio continúa llevando adelante un sostenido plan de obra pública en distintos puntos de la ciudad. Los trabajos son financiados con recursos propios, respondiendo así a la decisión política del intendente Martín Perez de consolidar una gestión municipal basada en el orden, la planificación y la administración responsable.

Uno de los frentes de trabajo se desarrolla en el ingreso a la zona sur, particularmente en el Puente General Mosconi. Allí se retomaron las tareas de extensión de las punteras en ambos extremos del puente, tanto en el sentido norte como sur. Esto forma parte de un plan integral de mejoras en el sector, que incluye la prolongación de rejas de seguridad, trabajos de iluminación, reparación de losetas y puesta en valor de juntas estructurales.

Las intervenciones tienen como fin garantizar mayor seguridad y mejores condiciones de transitabilidad para quienes circulan diariamente por este punto neurálgico de la ciudad.

En paralelo, el Municipio avanza con un importante despliegue de bacheo en distintos puntos. Esta semana se trabajó sobre la calle Seriot, también en zona sur. Dicha arteria presentaba un marcado deterioro y fue intervenida con hormigonado. Tareas similares se van a continuar realizando de manera sostenida en otros sectores, priorizando aquellos de mayor circulación.

Asimismo, la obra del edificio de la Carpa de la Dignidad presenta avances significativos. Actualmente se lleva adelante el llenado de fundaciones y contrapisos, mientras que en el obrador ya se encuentra acopiada la estructura portante compuesta por pórticos metálicos que darán forma al futuro edificio. En los próximos días comenzará el montaje de la estructura de elevación.

Por otra parte, en la zona del Gimnasio Muriel -sobre el boulevard- se realizaron trabajos de movimiento de suelo para delimitar las dos áreas donde se hormigonarán nuevas dársenas de estacionamiento. Las mismas estarán ubicadas en ambas manos de circulación: tanto en sentido norte como en el tramo de regreso, frente a dicho espacio deportivo y en cercanías al nuevo Natatorio Olímpico de Río Grande. Importante despliegue de bacheo en distintos puntos de la ciudad.

Cabe destacar que tanto los trabajos de bacheo como la construcción de las dársenas se realizan con maquinaria y personal municipal, a través de la Dirección de Viales y el área de Transporte, lo cual optimiza recursos y fortalece la capacidad operativa.