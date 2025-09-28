Imágenes de la marcha de Plaza de Mayo a Congreso

La movilización de Ni Una Menos y otras organizaciones desde Plaza de Mayo hasta Congreso se desarrolló este sábado en reclamo por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela.

BUENOS AIRES (NA).- Este sábado por la tarde se concretó la masiva movilización “por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan”, expresa el flyer de convocatoria. Durante varios minutos los asistentes marcharon desde Plaza de Mayo hasta Congreso.

Algunos de los familiares, amigos y conocidos de las tres víctimas dijeron presente para continuar con su reclamo de justicia. Además, hubo otras movilizaciones en distintos puntos del país como, por ejemplo, Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán.

¡Justicia por Brenda, Morena y Lara!