Ignacio Torres pide una “Ley de Ecocidio” con penas severas para quienes incendien bosques

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó hoy que se esperan lluvias que aliviarían la situación de las zonas afectadas por los incendios forestales y pidió una ley de “Ecocidio” que prevea penas severas para quienes inicien incendios intencionalmente.

BUENOS AIRES (NA).- “Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Torres manifestó su apoyo a un proyecto que “contempla la figura de ‘ecocidio” que lo vienen “pidiendo hace años” y que, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, ya fue presentado en la Cámara Alta por la senadora nacional Edith Terenzi.

Además, adelantó que “entre hoy y mañana” va a llegar a la provincia una partida de fondos destinados a ayudar a “las familias que perdieron absolutamente de todo” y destacó que la lucha contra el fuego se hizo con un apoyo del Gobierno nacional “como pocas veces se vio”.

“Hay un acompañamiento de la Nación como pocas veces se vio, un trabajo conjunto y de infraestructura. Tener tantos aviones hidrantes y helicópteros trabajando en simultáneo, la verdad es que hace mucho que no se ve, y es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria”, subrayó.

Torres puso de relieve que en la lucha contra el fuego “no se distingue entre Nación y provincia, ni cuando hay que entrar en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces o en jurisdicción provincial”, y recalcó: “Se trabajó bien y el ministro del Interior (por Diego Santilli) se puso a disposición desde el minuto uno”.

Tras reclamar un endurecimiento de las penas para los autores de incendios intencionales, puso como ejemplo un hecho de 2025, cuando las autoridades chubutenses “encontraron en flagrancia a dos personas que prendieron fuego en la localidad de Cholila por un problema entre vecinos”.

“Un vecino le prendió fuego a la chacra a otro, lo agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados, fueron condenados y estuvieron menos de un mes presos”, se lamentó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El gobernador de Chubut y miembro del Pro, Ignacio Torres (Nacho Torres), llega a la Casa del Chubut en Buenos Aires. Foto: Damian Dopacio/NA.